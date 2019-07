En özel devlet üniversitesi öğrencilerini bekliyor

"Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi", “En Özel Devlet Üniversitesi” ve “Marka Şehir Dünya Üniversitesi” sloganıyla hem uygarlığı hem de yeniliği temsil eden Hitit Üniversitesi, renkli üniversite yaşantısı, istihdam odaklı bölümleri ve nitelikli öğretim elemanları ile öğrencilerini bekliyor.





'Çağdaş üniversite hedefine emin adımlarla ilerleniyor'

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile şehriyle, yöresiyle ve sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Köklü geçmişi, deneyimli personeli ve sürekli gelişen altyapısıyla bir marka haline gelmiş olan Hitit Üniversitesi, açtığı bölüm ve programların bölgenin koşullarına uyum göstermesi ve istihdam garantili olmasına özen göstererek öğrencilerini Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş imkânı yönüyle ön plana çıkan programlarla buluşturuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Rankingby Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki Üniversitelerin sıralama sonuçlarına göre her geçen yıl başarısını arttıran ve üst sıralara tırmanan Hitit, URAP 2018-2019 yılı dünya sıralamasında 2 bin 274’üncü sırada yer alarak büyük bir başarı gösterirken “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda da, istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürerek 14’üncü sırada yer alırken, .“Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda ise 67’nci oldu.



'Nitelikli insan gücünün yetiştiriliyor'

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bilimin kaynağı olan üniversitelerin günümüzde artık yeni kuşak yaklaşımlarıyla sadece bilgi üreten değil, bu bilgiyi topluma aktaran, teknolojik yenilikleri akademiyle harmanlayarak tüm insanlığın yararına dönüştüren kurumlara dönüştüğünü söyledi.

Hitit Üniversitesi olarak toplumların her alanda öncü kurumlarının üniversiteler olması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, gerek ülkelerin gelişiminde önemli rol oynayan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, gerekse yarınların şekillenmesinde en önemli kaynak olan bilginin üretilmesinde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.



'3. nesil üniversite'

Sürekli geliştirdikleri teknolojik altyapı ve donanımlı akademik personelle birlikte bilimsel ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yakaladıkları ivmenin yükselmeye devam ettiğinin altını çizen Öztürk, bu çerçevede yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projelerle 3. nesil üniversite olma yolunda ilerlediklerinin altını çizdi.



'Üniversite-sanayi iş birliğini'

Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar olmadığını aynı zamanda bilim üreten, teknoloji üreten ve bunları uygulayan kuruluşlar olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Öztürk, “Bu fonksiyonları yerine getirebilmek için yani araştırma-geliştirme, bilim üretme ve üretilen bilimi uygulamaya dönüştürerek ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilmek için üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerdeki akademik kadro ne kadar çok ekonomiyle iç içe olabilirse, bütün bilgi ve birikimlerini ne kadar çok ekonomiye aktarabilirlerse, o kadar çok ülke yararına, kendi yararlarına ve tabii ki üniversite yararına da iş yapmış olacaklardır. Bu iş birliğini sağlayabilmek için en iyi fırsat da Teknokentlerdir. Üniversitemiz özellikle bilimsel faaliyetlerde ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde yakaladığı bugünkü ivmeyi arttırarak bütün gücüyle yoluna devam edebilmek için üniversite-sanayi iş birliğini sağlama konusundaki en başarılı model olan Teknokent projesini hayata geçirmiştir” dedi.



'Sosyal yaşamın parçası olmaları sağlanıyor'

Yükselen sanayi şehri Çorum için önemli bir fırsat olan Teknokent ile üniversite-sanayi iş birliğini arttırmayı amaçladıklarını belirten Öztürk, “Böylelikle üniversitemizle ilimiz paydaşları arasındaki sinerjinin daha da kuvvetlenmesine vesile olarak yeni teknolojilerle de ülkemizin teknolojik alt yapısına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzde ülkelerin gelişmişliği teknolojiyle ölçülüyor. Bu düşünceyle teknolojiyi geliştirmenin, Ar-Ge yapmanın, inovasyon yapmanın zorunluluğu olduğu bilgi ve teknoloji çağında Üniversitemiz, bunun farkındalığını taşıyarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni de bünyesine katmıştır.Üniversite-sanayi iş birliği odaklı, Ar-Ge ve inovasyonun bir kültür olduğunu düşüncesinden hareketle Hitit Üniversitesi olarak, üniversite-sanayi iş birliğini bir adım daha öteye götürerek üniversite sektör iş birliğini önemsiyor. Üniversitemizde yakalanan bu sinerjiyle teknoloji, üniversite, sanayi ve kalkınma arasındaki sıkı bağı HÜBTUAM’da yapılacak çalışmalarla kuvvetlendirerek Üniversitemiz şehirle bütünleşen ve alanına hâkim olarak Çorum’a çok büyük katkılar sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Üniversite hayatı boyunca öğrencilere iyi bir eğitim vermenin ve onların mesleki birikimlerinin arttırılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek tüm faaliyetlerin olabildiğince desteklendiğini ve üniversite genelinde yaygınlaştırıldığını dile getiren Öztürk, öğrencilere sosyalleşme bilinci, interaktif düşünme, vizyon kazanma, sorumluluk ve risk alabilme, liderlik gibi yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığı bu etkinliklerle onların canlı sosyal yaşamın bir parçası olmalarının sağlandığını kaydetti.



'Kültürel, sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun oluyorlar'

Hitit Üniversitesinde öğrencilerin değişim programları, kulüpler, yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve spor etkinlikleri, çeşitli organizasyonlar ile eğitim yaşamlarını renklendirebileceğini söyleyen Öztürk, “Öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlayan üniversitemizde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda 100’e yakın öğrenci kulübü ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz sadece güçlü bilgi donanımına sahip bireyler olarak değil; kültürel, sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi’nin kütüphanelerinin etkili ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmesi için yapılacak tüm çalışmalar, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ve üniversitenin stratejik hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Öztürk, şunları kaydetti;

“Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilen ve güncel tutulan koleksiyonlarımıza dâhil edilen yeni yayınlarla birlikte gelinen noktada 800 bine yakın basılı ve elektronik kaynak sayımız bulunmaktadır. Tüm dünyada kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik kitaplar ile içerisinde milyonlarca tez, makale, bildiri gibi akademik çalışmaların da yer aldığı sayısı 54’e ulaşan veri tabanlarımıza sadece kütüphanelerimizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden 7/24 erişim sağlanabilmektedir. Aynı zamanda engelli öğrencilerimize de hizmet sunan kütüphanemiz; uluslararası standartlarda dizayn edilmiş laboratuvar imkânlarına sahip.



'Yurt dışından gelen öğrenciler en iyi şekilde ağırlanıyor'

Üniversitemiz uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem vermektedir. Uluslararası ikili iş birliği anlaşmalarına ek olarak Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları kapsamında imzalanan protokollerimizin sayısı her geçen gün artıyor ve bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. Öğrencilerimiz ve personelimiz, Erasmus+ ve Mevlana Değişim programlarından faydalanarak yurt dışı deneyimi elde etme fırsatına sahipler. Yurt dışı üniversitelerinden çok sayıda misafiri üniversitemizde en iyi şekilde ağırlayıp yine yurt dışında çok sayıda tanıtım etkinliğine katılıyoruz. Üniversite olarak uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yapıyor önemli bilim insanlarını üniversitemizde misafir ediyoruz.



'Sosyo-kültürel kalkınmaya destek sağlanıyor'

Üniversitelerin sadece eğitim veren kurumlar olmadığına ve bulunduğu şehrin hatta bölgenin sosyo-kültürel kalkınmasına da katkı sağlaması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren üniversitemiz, farklı alanlarda düzenlediği sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de ön plana çıkmaktadır. Hemen her konuda düzenlenen ve tüm renkleri içerisinde barındıran ve oldukça zengin bir perspektife sahip olan bu etkinliklerin sayısı her geçen gün artmakta ve sosyal gelişime büyük katkılar sağlanmaktadırÜniversite yaşamını olduğu kadar ilimizdeki tüm paydaşlarımızı da durağan bir yapıdan uzaklaştırarak hareketli ve dinamik bir yapıya kavuşturan bu sosyal ve kültürel etkinlikler, Üniversitemizin marka değeri yaratması açısından da olumlu etkilere sahipolup aynı zamanda üniversite ve Çorum açısından büyük önem taşımaktadır.



'Engelsiz Üniversite birimi oluşturuldu'

Hitit Üniversitesine eğitim almak için gelen engelli öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamlarını kolaylaştırmak, bağımsız ve üretken bireyler olarak toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla Üniversitemizde engelsiz Üniversite birimi oluşturulmuştur. Engelsiz üniversite için engelsizlerin engellileri daha iyi anlaması, sorunlara duygusal yaklaşmak yerine bilimsel ve çözüm üreten bir yaklaşıma öncülük edilmesinin amaçlandığı Üniversitemizde, engellilik konusunda farkındalığı arttırabilmek için faaliyetler yürütülmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetler ile engelli öğrencilerimizin öğrenimleri sırasında akademik ve sosyal yaşantılarında karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek hedeflenmiştir.