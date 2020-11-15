Encümen Müdürlüğü’nde koronavirüs vakası

M.BURAK YALÇIN

İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nde son bir haftada 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Encümen Müdürlüğü personelleri testlerinin pozitif çıkmasının ardından evlerinde karantinaya girdi.

Söz konusu personellerin meclis üyeleri ile de temaslarının olduğu bu nedenle İl Genel Meclisi toplantılarına ara verilmesinin doğru olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ise bir meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı için izinli sayıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 18:41