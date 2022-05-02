Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 20 Büro Personeli alınacak.

Adaylar; başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 61 adet taşınmazı...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 61 adet taşınmazı...
  1. GÜNCEL