Enerya Antalya'da 150 bin aboneye ulaştı

Hizmet verdiği kentlerde doğalgazın konforunu ve ekonomik faydalarını yaygınlaştırmak için çalışmalarına devam eden Enerya, 2020 yılı sonu itibarıyla Antalya’da 150 bininci aboneye ulaştı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Antalyalıların doğalgaz konforuna daha hızlı ulaşması için Vakıfbank ile Enerya'nın doğalgaz dağıtım şirketleri özelinde yeni abonelere yönelik bireysel kredi kampanyası düzenlenmesi hususunda işbirliği yaptıklarını ve buna göre Vakıfbank'ın yeni abonelere vadeli ve düşük faiz oranıyla kredi kullandıracağını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında 1 mahalle ve 734 abone ile başlayan doğalgaz yolculuğunda 2015'te 40 mahallede 41 bin 147 aboneye doğalgaz hizmeti götüren Enerya, yaptığı şebeke yatırımlarıyla 2021 yılının başında abone sayısını 150 bine çıkardı. Antalya'da bugün itibarıyla 96 mahalleyi doğal gaz konforu ile buluşturan şirket, 2020 yılında yaklaşık 400 bin haneye ulaştı. Enerya'nın 150 bininci abonesine hediyesini takdim etmek için düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Genel Müdürü Kasım Kahraman, Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Acır ve Enerya'nın Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu katıldı.

‘100 MİLYON TL YATIRIMLA 386 BİN ABONE HEDEFLİYORUZ’

Antalya'da 10 yılda sadece şebeke yatırımları yapmadıklarını, Antalyalılara doğalgazı tanıtmak, fayda ve avantajlarını anlatmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Ahlatcı, "Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki, yaşadığımız mekanların hava kalitesi sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. 2017 yılında 50 bin kullanıcı ile 2020 yılı sonu 120 bininci kullanıcıya ulaşan müşteri artışı ile Antalya'da havadaki zararlı partikül sayısı 10PM düşmüştür. Bu ve bunun gibi pek çok avantajı nedeniyle doğalgaza geçmeyen Antalyalı kalmasın istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Antalya'mıza 100 milyon TL yatırım yaparak 250 km yeni hat ile 225 mahalleye ve 386 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

DÖNÜŞÜM MALİYETİ 3,5 YILDA ÇIKARILIYOR

Ayrıca Ahlatcı, Antalyalıların doğalgaz kullanımı ile diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda 2.500 TL’den fazla katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Doğalgaz dönüşümünü yapan Antalyalıların 3,5 yılda dönüşüm maliyetini de çıkaracağını belirten Ahlatcı, "Doğalgazın bir diğer avantajı ise yaşam alanlarında ısı farklılığının getirdiği hastalıklara yakalanmamak. Alternatif ısınma araçları yalnızca yakınındaki havayı ısıtır, dolayısı ile kapattığınız an oda soğur. Doğalgaz ise gündüz çıkarken kapasanız da akşama kadar evi belirli bir ısıda tutar. Ayrıca doğalgaz her anlamda temiz bir enerjidir. Hava, ortam ve çevre kirliliğine yol açmaz." dedi.

Enerya'nın Antalya'daki 150 bininci abonesi Ali Koç, hediye olarak elektrikli scooter’ın da sahibi oldu. Ali Koç'a hediyesini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takdim etti.