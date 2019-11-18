Enfes pide lezzetleri Gülüm Pide Salonu’nda

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Mahmut Bıyık’ın yaptığı Gülüm Pide Salonu Çorum halkının hizmetine girdi.

Çepni mahallesi Aynalı Sokak numara 13 (İnönü Caddesi Bursa Hacıbey karşısı) adresinde enfes pide çeşitleri ile pide severlerin yeni lezzet durağı olan Gülüm Pide Salonu, Çorum halkının hizmetinde.

20 yıllık pide ustaları ile odun ateşiyle pişirilen leziz pidelerin Çorum halkının damak zevkine sunulduğu Gülüm Pide Salonu’nda kıymalı, sebzeli kıymalı, kıymalı kaşarlı, sebzeli kuşbaşılı, sade kuşbaşılı, kaşarlı, çökelekli, ıspanaklı, karışık, şak şuka ve dört mevsim olmak üzere günlük 11 çeşit pide üretiliyor.

Her zevke ve her damağa hitap eden lezzetleri ve bol malzemesi ile Çorum’da pide severleri ağırlayan Gülüm Pide Salonu, kaliteyi ucuza sunuyor.

20 yıldır pide ustalığı yaptığını anlatan işletme sahibi Mahmut Bıyık, enfes pide çeşitleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Pidelerinin bol malzemeli ve hiçbir katkı maddesi olmayan ürünler olduğunu belirten Bıyık; “Gülüm Pide Salonu olarak 11 çeşit pidemiz var. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz için pidelerimizin içini bol malzemeli kullanıyoruz. Pidelerimizin içinde kullandığımız malzemeler kaliteli malzemeler. Kıymamızı Çorum’un en iyi kasaplarından birinden alıyoruz. Diğer ürünlerimiz de kaliteli malzeme kullanıyoruz. Bu da pidelerimize ayrı bir lezzet katıyor.” dedi

Ev ve işyerlerine siparişin yanıs sıra sünnet, mevlit gibi özel günlerde de toplu sipariş aldıklarını dile getiren Bıyık, Gülüm Pide Salonu’nun enfes lezzetlerini tatmak isteyen herkesi İnönü caddesindeki işyerlerine davet etti.