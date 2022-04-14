‘Enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalı’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi, Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, AKP iktidarının ekonomi bilimine açtığı savaşın Nisan ayında da etkisini sürdürmeye devam ettiğini belirterek, yurttaşların borç batağına düştüğünü söyledi.

Ülkemizde yanlış ekonomi politikalarının yol açtığı enflasyon karşısında Türk Lirası yatırımlarının hızla erimeye devam ettiğini kaydeden Selim Bozkurt, yurttaşların sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredi borçlarının Nisan ayında 1 trilyon 77 milyar lira olduğunu dile getirdi.

“AKP iktidarı ve ortakları işçiye memura kulaklarını kapatarak ülke gündeminden uzak tavırlarından vazgeçmeli, bir an önce enflasyon farkını aylık olarak maaşlara yansıtmalıdır” diyen Selim Bozkurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yurttaşların toplam borcuna bakacak olursak; 837 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 239 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 5,1 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8,5 milyar liralık artış yaşandı. Bireysel kredilerdeki artış yurttaşların cebinde olmayan parayı tüketerek enflasyonu daha da arttırmaktadır. Türk lirasının güven kaybı yaşaması ve enflasyon oranlarının üç hanelere çıktığı bu süreçte AKP iktidarı Türk Lirasında duran tasarrufları acı bir şekilde cezalandırmaya devam etmektedir. Ekonomik koşulların bu kadar acımışız olduğu süreçte yurttaşlar artık borçlarını ödeyememektedir. Yurttaşların olmayan paraları krediler ve kredi kartları vasıtasıyla borçlanmak zorunda kalmasıyla ve hayat pahalılığı ve düşük ücretlerden dolayı borçlarını ödeyememekte her geçen gün borç rakamları katlanarak artmaktadır. Yurttaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 1 trilyon 134 milyar lira düzeyinde seyretmektedir. Yurttaşların zamanında ödeyemediği borçlarına bankalar tarafından icra takibi başlatılan borçları, Nisan ayında 27,7 milyar liraya ulaşmıştır. Yani, yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 oranında artmıştır. İcra dairelerinde işlem yapılmak üzere bekleyen dosya sayıları geçen yılın Nisan ayına göre 1 milyon 702 bin adet artarak, 23 milyon 500 bine ulaşmıştır. 2022 yılı ile birlikte artan gıda, enerji, eğitim gibi masrafların yanında maaşların aynı kalması yurttaşları büyük bir borç sıkıntısı ile baş başa bırakmıştır. AKP iktidarı ve ortakları işçiye memura kulaklarını kapatarak ülke gündeminden uzak tavırlarından vazgeçmeli, bir an önce enflasyon farkını aylık olarak maaşlara yansıtmalıdır.” (Haber Merkezi)