Engel duvarlarını sevgi seliyle yıkıyorlar

EROL TAŞKAN

Hollanda’da yaşayan Çorumlu Kabadayı ailesi, 29 yaşına giren engelli oğullarının çevresinde oluşturduğu sevgi yumağı ile ona hayat sevinci aşılıyor. Bir engelli ailesi olarak, örnek bir dayanışma ve gurur duyulacak bir farkındalık ortaya seren Kabadayı ailesi, 29 yaş gününü kutladıkları oğulları Süleyman için, “Nefes aldığımız sürece, her zaman yanındayız. Sen inandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlüsün.” dediler.

Çorum’da çok sayıda dostu ve seveni bulunan baba Şahin Kabadayı, bir an bile yanından ayırmadığı oğluna adeta ömrünü vakfetmiş durumda. Ve bu durumu yük olarak görmek yerine, göz bebeği oğlunun varlığından güç alan, mutluluk kaynağı kabul eden bir baba.

Evladının bir anlık gülümsemesi için dağları devirebilecek kadar azimli ve güçlü olan baba Şahin Kabadayı, oğlunun hiç bir isteğini imkansız görmeyip, gücünün üzerinde bir çaba ile yerine getiriyor.

İleri derecede Galatasaray taraftarı olan oğlunu bu konudan da asla mahrum bırakmayan Kabadayı ailesi, Süleyman’ın etrafını saran engel duvarlarını, büyük bir sevgi seliyle yıkıp geçiyor.

Evlatlarının sosyal medya hesabına yazdıkları anlamlı cümlelerle doğum gününü kutlayan aile, duygularını şu sözlerle ifade etti; “Canım oğlum benim bu sözlerimi asla unutmamanı hep hatırlamanı istiyorum. Sen İnandığından daha cesursun. Göründüğünden daha güçlüsün ve sandığından daha akıllı bir delikanlısın. Biz seninle hep gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Sana mükemmel bir dünya veremiyoruz belki ama biz nefes aldığımız sürece senin isteklerini yerine getirmeye çalışacağız ve hep yanında olacağız.

Seni her zaman karşılıksız seveceğiz. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Daha nice sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz sana.”

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 12:07