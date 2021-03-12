Engelilere hibe desteği başvuruları başladı

İŞKUR, Engelli İstihdamına Yönelik Engelli Hibe Desteği 2021/2. dönem proje başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2021/2. Dönem proje başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen toplam 22 engelliye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini söyledi. Projelerin, İŞKUR'un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilere hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR Engelli Hibe Desteklerine başvurmalarını beklediklerini söyledi.

Tuzcu, “Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış "Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formuna" göre e-Devlet üzerinden Kurumumuza sunulan projeler; kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir.

İş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin kurumumuz web sayfasında "duyurular" bölümünde yayınlanan "Başvuru rehberi ve Kılavuzu" doğrultusunda e- Devlet üzerinden 11 Mart - 16 Nisan 2021 tarih aralığında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, ayrıca bilgi almak isteyen engelli vatandaşlarımızı görüşmek üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bekliyoruz.” dedi.