Engelleri kaldırıp zincirleri kırdılar

EROL TAŞKAN

Bayat Yeni Mahalle'de yaşayan 19 yaşındaki engeli genç kız Emine Şahin'in akülü araç ihtiyacına, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şehit Bekir Eren Deniz'in babası Galip Deniz karşılık verdi. Dünya Çorumlular Platformu'nun da aracılık ettiği bu güzellik, 19 yaşındaki genç kızın engel zincirlerini kırdı.



Mahalle Muhtarı Ali Abaz'ın haberdar etmesiyle, ihtiyaç talebini sosyal medyada paylaşan dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk'ün duyurusu Bayat-İstanbul ve Çorum üçgeninde gönül bağına vesile oldu.

Konudan haberdar olan Şehit Aileleri Dernek Başkanı şehit babası Galip Deniz, Emine Şahin'e adeta özgürlüğünü bağışlayan akülü aracı duygu yüklü mütevazi bir törenle teslim etti.



Sevincinden göz yaşlarına boğulan Emine Şahin, duygusal sözlerle mutluluğunu ve akülü aracın kendisi için önemini ifade ederken, yaşanan sevinç teslim töreninde bulunan herkesi duygu fırtınası ile baş başa bıraktı.

Gönül tarlasında açan mis kokulu güllerin harman edildiği bu buluşma, sözlerin acizliğine bürünen dillerin susarak, gönül sözlerinin bakışlar arasında kurduğu köprüde Emine Şahin'in özgürce endam edişine sahne oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 18:48