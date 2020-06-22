Engelli genç ev hapsinden kurtuldu!

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum ve yönetim kurulu üyeleri, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Yürüme engelli Abdullah Karakuş isimli genç için seferber olan Selamet Derneği, bir hayır sahibi tarafından bağışlanan elektrikli engelli aracını, engelli gence teslim etti. Bir kaç gün önce ziyaret ettikleri gencin talebini hayır sahipleriyle paylaşan Selamet Derneği Çorum Temsilciiiği'nin çağrısına Fransa'da gurbetçi olarak yaşayan Hıdır Ekinci isimli hayırsever bir hemşehrimizden cevap geldi. Yapılan organizasyonun ardından, 24 yaşındaki engelli Abdullah Karakuş'u ev hapsinden kurtaracak olan anlamlı hediye, dernek yöneticileri tarafından engelli gence ulaştırıldı. Gönüllere dokunan bu iyilik için hayır sahibi Hıdır Ekinci'ye teşekkür eden Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum, hayır sahipleri ile ihtiyaç sahipleri arasında köprüler inşa etmeye devam edeceklerini ifade ettiği açıklamasında, dernek çalışmalarına katkı sağlayan tüm hayır sahiplerine teşekkür ettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 19:14