Engelli genç kız evine asansör yaptırmak istiyor

EROL TAŞKAN

Doğuştan spastik engelli 24 yaşındaki Enise Etliktepe, annesinin kucağında indiği merdivenleri asansörle inmek için büyük bir çabaya imza attı. Yürüyemeyen, ellerini kullanamayan, yemeğini bile kendi başına yiyemeyen Enise, burnuyla tablet kullanarak kendisine Youtube kanalı açtı.

Hazırladığı videolarının izlenmesini ve kanalına abone olunmasını isteyen genç kız, yarım kat merdiven çıktıktan sonra ulaşılabilen asansörü kullanmak için, asansörden sonraki kısmı annesinin kucağında inip çıkmak zorunda kalıyor.

24 yıldır kızını kucağında taşıyan 55 yaşındaki anne Nazife Etliktepe, yıllardır kaldırdığı ağır yükün sebep olduğu bel fıtığı nedeniyle kızını taşımakta zorlanıyor.

En küçük bir ihtiyacını bile annesinin yardımı olmadan yerine getiremeyen Enise'nin tek umudu, yere yatarak burnuyla kullandığı sosyal medya hesaplarından çabasına destek istemek.

Tek bir tuşa basmak için bile olağanüstü bir çaba harcayan ve bundan da asla bıkmayan Enise, müzik ve kendi fotoğraflarından oluşan videolar hazırlayıp, bunu Youtube kanalında yayınlıyor. Belirli bir abone sayısı ve izlenme oranına ulaştığında reklam alıp para biriktirme umudu taşıyan Enise, tüm olumsuzluklarına rağmen, sağlam insanları kıskandıracak kadar hayat dolu.

2010 yılında babasını kaybettikten sonra, Enise'nin tüm yükünü annesi omuzladı. Kızını "Benim küçük prensesim." diye severek dil döken anne Nazife Etliktepe, kızının kendi gözünde asla engelli olmadığını, onu sağlıklı bir insan olarak kabul edip hayatı birlikte paylaştıklarını söylüyor.

Yürüyemeyip ellerini dahi kullanamayan Enise, aynı zamanda konuşamıyor. Çok az olmakla birlikte bazı cümleleri büyük bir çabayla diline döken genç kız, "Yotube kanalıma desteğinizi bekliyorum, teşekkür ederim." diyor. Pek çok insanın anlamakta zorlandığı bu cümle Enise'nin dilinden bir uğultu gibi dökülse de, anne Nazife Etliktepe kızının söylediklerini rahatlıkla anlayabiliyor.

Etrafını çevreleyen engel duvarlarını yıkıp, hayata tutunmak için olağanüstü bir azimle, sağlıklı bir insanın kısa sürede yapabileceği dijital işlemleri nefes nefese kalmak pahasına burnuyla yapmaya çalışan engelli genç kız, hayata tutunmanın gayretinin yanı sıra, 24 yıldır yükünü taşıyan annesine destek vermeye çalışıyor.

Gülümsediğinde yüzünde güller açan güzeller güzeli Enise, açtığı kanalının desteklenmesini ve videolarının izlenme oranlarına katkıda bulunulmasını istiyor. Enise'nin engelini aşıp özgürlüğe adım atabilmesi için bir TIK yeter.

Enise zorun da zoru bir hayatın pençesinde yaşama tutunmaya çalışırken, Enise'nin bu çağrısına hiç kimsenin kayıtsız kalmayacağına yürekten inanıyoruz. Kendi vaktimizden ayıracağımı küçücük bir zaman dilimi eli, engel duvarları arasında hapis kalmamak için çırpınan güzeller güzeli Enise'yi yalnız bırakmayalım. Bizim için bir TIK mesabesindeki işlem, Enise'nin hayatına bir güneş gibi doğacak büyük bir iyilik değeri taşıyor. Destek olalım, etrafımızı yönlendirelim. Kimbilir? Belki de Enise, Türkiye'nin en çok tanınan yotube kanallarını bile sollayıp emeline ulaşacak. Haydi Çorum.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 20:47