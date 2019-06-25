Engelli genç kızın düğün hayali gerçek oldu

Bayat’ta, doğuştan zihinsel engelli olan Mehtap Tosyalı’nın düğün hayalini gerçekleştirmek için temsili merasim düzenlendi.

Çorum’un Bayat ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki zihinsel engelli Mehtap Tosyalı’nın ailesi, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye ulaşarak genç kızın düğün hayalini anlattı.

Başkan Ünlü ’nün talimatıyla Mehtap’a gelinlik aldı, ardından kuaföre götürülerek saçlarını yaptı ve gelin arabasıyla düğün salonuna getirildi.

Beyaz gelinliğiyle Belediye Düğün Salonu’na gelen genç kızı misafirler ayakta alkışladı. Babası Sait Tosalı ve Annesi Meryem Tosyalı, burada yaptıkları konuşmada, kızının hayalini gerçekleştirmek için kendilerine destek veren Yemenici’ye teşekkür etti.

Mehtap Tosyalı için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Sait Tosyalı, şöyle konuştu: “Kızım istedi bu düğünü, ben de belediyeye başvurdum. Arzularımızı yerine getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Normal düğün gibi oldu. Düğünü, gelinliği hepsi düğün gibi oldu. Bize bu imkanı verdikleri için belediye başkanı ve çalışanlarına teşekkür ederim. Kızım çok mutlu oldu, herkese teşekkür ediyorum.”

“Onların Mutluluğu Bizim Mutluluğumuz”

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Ünlü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kimsesizin Kimi oluyoruz. Engelli çocuklarımız bizden destek istiyor. Bizlerde belediye olarak her durumda yanlarında olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum” diye konuştu.