Engelli kardeşlerin gönül kapısını çaldı

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi engelli kardeşlere yaptığı çat kapı ziyaretle mutluluk dolu bir sürprize imza attı.

18 ve 16 yaşlarında olan Yiğithan ve Alihan Öztürk kardeşleri evinde ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, gençlerle sohbet etti.

Baba İbrahim Öztürk ve anne Birdane Öztürk'ün gözü gibi baktıkları evlatları Alihan ve Yiğithan'ın sağlık durumları ve ihtiyaçları ile ilgili tespitler yapan Vali Mustafa Çiftçi, ailenin en küçük üyesi Yiğit Ali'ye oyuncak araba hediye etti.

Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve Aile-Sosyal Politikalar Müdürü Yahya Çoban'ın da hazır bulunduğu ziyaret, adeta mutluluk fırtınasına dönüştü.

Çalan kapıyı açan aile, karşılarında Vali Mustafa Çiftçi'yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. Gençlerle ayrı ayrı sohbet eden Vali Çiftçi, gençlerin tatil talebini de geri çevirmeyip, Antalya'da onlar için rezervasyon sözü verdi.