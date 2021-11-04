Engelli öğretmen istihdamına ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve ataması hakkında duyuru yayınladı.

Duyuruya göre, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre 750 (Yedi yüz elli) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.

Başvurular 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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