Engelli vatandaş, 7 bin TL’lik borcunu ödemek için yardım bekliyor

Çorum’da engellilerin kullandığı akülü araba bakım ve tamiri yapan %83 engelli İsmet Arslan, Ankara’da toptancılara olan 7 bin TL’lik borcunu ödemek için yardım bekliyor.

Koronavirüs dolayısıyla 10 Mart tarihinden bu yana dükkanı kapalı olduğu için borçlarını ödemekte zorlandığını belirten Arslan, İŞKUR Müdürü Ali Şahan’dan yardım istedi.

Engelli olduğu için malulen emekli olan ve bu yüzden İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan Arslan; “Çorum’da büyük bir ihtiyaca binaen akülü araba bakım ve tamir dükkanı açtım. İşletme üzerime kayıtlı olduğu için bakım ücretim Eylül ayında kesildi. Koronavirüs öncesinde işlerim normaldi ama Koronavirüs çıkınca işyerimi kapatmak zorunda kaldım. 10 Mart tarihinden bu yana kaplıyım. İşyerimi açamadığım için Ankara’daki toptancılara 7 bin TL’lik borcumu ödeyemedim. Dükkanım kapalı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği için İŞKUR’a başvurdum ancak malulen emekli olduğum ödenekten yararlanamadım. Çok zor durumdayım. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum.” dedi



Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 14:17