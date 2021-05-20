Engelli vatandaş otobüse alınmadığını iddia etti

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da yaşayan akülü sandalye tamir ustası İsmet Arslan, önceki gün halk otobüsüne alınmadığını iddia etti.

Gazetemizi ziyaret eden İsmet Arslan, olayın 19 Mayıs akşamı saat 19.05’de Kubbeli Cami yanında bulunan durakta meydana geldiğini söyledi.

Halk otobüsüne sadece hava şartları olumsuz olduğunda ve akülü arabasının şarjı olmadığında bindiğini dile getiren Arslan, başından geçen olayı şöyle anlattı;

‘BENİM BİNECEĞİMİ ŞOFÖRE SÖYLEDİLER’

“Buharaevlerde oturuyorum. 19 Mayıs akşamı saat 19.05 civarında Kubbeli Cami yanında bulunan durakta otobüs bekliyordum. Otobüs geldiğinde orta kapıdan yolcular indi. Ben bineceğim zaman şoför kapıları kapattı. Plakasını da biliyorum. İçeride çocuk arabası olan kadın şoföre benim bineceğimi söyledi. Şoför kendisine “o arabasıyla gidecek” demiş. Kadın bana bunu ilettikten sonra ön kapıya doğru gittim ama yetişemedim, otobüs hareket etti.

‘GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYEBİLİRLER’

Vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Bizlere yardımcı oluyor. Orada herkes bindi tek ben kaldım. Gururumu ve haysiyetimi rencide etti o şoför. Güvenlik kameralarını inceleyebilirler. Bu otobüs halkın otobüsüdür. Şoförlerin hepsi böyle mi? Değil. Bazıları var ki bizi indirip, bindiriyor. Duyarlı şoförlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu şoförle ilgili yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:34