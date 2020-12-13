Engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nün engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik proje başvuruları başladı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde bugüne kadar 35 adet kendi işini kurma projesi başlattıklarını, 28 adet projenin devam ettiğini, bu projeler için de 1.105.944 TL kaynak tahsis edildiğini söyledi.

İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bu güne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 35 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Tuzcu, “Projeler İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam etmekte olup, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceğiz. Aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’a bekliyoruz. Kurumumuzun 2021 yılında da destekleri devam edecek. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2021/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda alınacak.

Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğümüzce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecek.

Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış “Başvuru Rehberi ve Formuna” göre hazırlanıp İl Müdürlüğümüze sunulan projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek.” dedi.

DESTEKLENECEK PROJELER

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 18 Aralık 2020 tarihine kadar hazırlayıp Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teslim edebilirler.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.”

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 18:21