Engelli ve eski hükümlülere hibe başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik hibe desteği 2021/3. dönem proje başvuruları e-devlet üzerinden başladı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2021/3. dönem proje başvurularının e-devlet üzerinden başladığını açıkladı.

İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 45 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin, hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurularını beklediklerini ifade eden İL Müdürü Tuzcu, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılında da desteklerin devam edeceğini, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) "duyurular" bölümünde yayınlanan 2021/3 "Başvuru Rehberi" doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını kaydetti.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile ‘Proje Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmeleri gerektiğini belirten Tuzcu, “Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir. Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış ‘Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu Formu’na göre e-Devlet üzerinden kurumumuza sunulan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonca uygun görülmesi sonrasında desteklenebilecektir.” dedi.

Başvuruların 12 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılması gerektiğini vurgulayan Turzcu, kimlerin başvuru yapabileceği ve başvuru için gerekli belgelerin neler olduğunun kurumun internet sitesinden öğrenilebileceğini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 18:50