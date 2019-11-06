Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı

Çorum İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları yönünde 2020/1. dönem proje başvurularının başladığını açıkladı.

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Çorum İŞKUR Müdürü Ali Şahan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde bugüne kadar 25 adet kendi işini kurma projesi başlatıldığını, bu yıl içerisinde de 9 adet projenin daha başlatılacağını ifade etti.

Şahan, projeler kapsamında bugüne kadar Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde toplam 892 bin 000 TL kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

Şahan, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 25 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti.

Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, destek verilen 25 kişiye ek olarak 2019 Kasım ve Aralık ayında 9 kişiye daha hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat verileceği, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’a beklendiklerini dile getirildi.

Proje kapsamında en fazla 50 bin 000 TL kaynak tahsis edileceğini vurgulayan Şahan, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşların proje sahibine hibe edileceği belirtti. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 16:00