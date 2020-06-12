Engelli ve hükümlüler için proje başvuruları başladı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)’un, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik desteklerini arttırarak sürdürüyor.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları yönünde 2020/2. Dönem proje başvuruları başladı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde bu güne kadar 35 adet kendi işini kurma projesi başlattıklarını, 26 adet projenin devam ettiğini söyledi. Şahan, projeler kapsamında bugüne kadar Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde toplam 916 bin 273 TL kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

İl Müdürü Ali Şahan, kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engeli ve eski hükümlü toplam 35 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirtti. Şahan, “Projeler İŞKUR'un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam etmekte olup, destek verilen kişilere ek olarak 2020 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceğiz. Aklında bir projesi olup da bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR'a bekliyoruz.” diyerek, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2020 yılında da desteklerin devam edeceğini kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) "duyurular" bölümünde yayınlanan 2020/2 "Başvuru Rehberi" doğrultusunda alınacağını belirtti.

Şahan, konuya ilişkin açıklamasında şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında en fazla 65.000 TL kaynak tahsis edilecek olup, kaynak tahsis edilerek başlatılan projelerin üç yıl boyunca İl Müdürlüğünce takibi yapılarak üç yılın sonunda alınan demirbaşlar proje sahibine hibe edilecektir.

Kurumumuz internet adresinde yayınlanmış "Başvuru Rehberi ve Formuna" göre hazırlanıp İl Müdürlüğümüze sunulan projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.” dedi.

DESTEKLENECEK PROJELER

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

ARANAN ŞARTLAR

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,

Eski hükümlü olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

Kendi üzerine aktif ve pasif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 17 Temmuz 2020 tarihine kadar hazırlayıp Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teslim edebilirler.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile ‘Proje Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 20:08