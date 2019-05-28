Engelli ve yetimlere devlet şefkati

M.BURAK YALÇIN

Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği tarafından “Birlikte Eğleniyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu öğrencileri doyasıya eğlendiler.

AHL Park AVM’deki FunLab Eğlence Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Beyaz Ay Derneği İl Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları ve engelli öğrenciler katıldı.

Langırt oynayan, çarpışan arabaya binen engelli öğrenciler oyun FunLab Eğlence Merkezi’ndeki oyun gruplarında güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Vali Mustafa Çiftçi de çocukların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak oldu.

Etkinliğin üç amacının olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Birincisi bu tür eğlence mekanları dizayn edilirken engelli kardeşlerimizin de burada eğlenebileceğini düşünerek ona göre tasarımlanması. Buna dikkat çekmek. İkincisi ağır engelli kardeşlerimiz zamanlarının genelde büyük kısmını okulda veya evde geçiriyorlar. Buralara gelme imkanları olmuyor. Dolayısıyla ailelerini cesaretlendirelim istedik. Buda amaçlarımızdan birisiydi. Üçüncüsü ise Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kardeşlerimizin bayram öncesi gönüllerince eğlenmesini istedik” dedi.

En son 30 yıl önce çarpışan arabaya bindiğini dile getiren Vali Çiftçi, herkesin içinde küçük bir çocuk olduğunu, kendisinin de onu açığa çıkardığını ifade ederek etkinlikte çocuklarla doyasıyla eğlendi.

Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Beyaz Ay Derneği İl Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları da Vali Çiftçi’ye teşekkür ederek, “Farklılık oluşturmak istiyorduk. Engelli çocuklarımızın sadece eğitim değil sosyal hayatta da var olmaları bizim için çok önemli” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 14:04