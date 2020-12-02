‘Engelliler için birlikte mücadele şart’

Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmak gerektiğini vurgulayan Güler, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması sebebiyle, engelli meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, ailelerimizin içindeki yakınlarımız dahil olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın önlerindeki “engellerin” aşılması ve onlara eşit yaşam hakkı sunulması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 18:28