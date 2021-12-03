‘Engelliler için gerçekçi ve etkili çözümler üretilmeli’

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, “Engelli vatandaşlarımızı hayata dahil etmek adına kamuda, siyasette ve günlük yaşantıda gerçekçi ve etkili çözümler üretilmelidir” dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Derin, engelli bireyler için etkin çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kıymetli olduğuna vurgu yapan Muhammed Taha Derin, “Ülke nüfusumuzun yüzde 12,29’u engelli olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte hepimizin unutmaması gereken husus ise, herkesin bir engelli birey adayı olduğudur” diye konuştu.

Engelli vatandaşların engelleriyle yaşamak konusunda büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Derin, “Maalesef ülkemizde onların hayatını kolaylaştırmak adına atılan ciddi bir adım bulunmamaktadır. Bugün bir kaldırımda yürürken bile engelli bireylerimiz için sorunlar mevcut. Bu konuda engelli bireylerimiz de defalarca isteklerini ve düşüncelerini dile getirdi. Onları anlamak için özel günleri beklememize gerek yok. Gelecek Partisi olarak dile getirdiğimiz bir durum var; Bir devletin gelişmişlik durumu, o devletin engelli bireylerine uyguladığı pozitif ayrımcılık ile belli olur. Bu duygu ve düşüncülerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)