Engelliler iftarda buluştu

RECEP MEBET

Çorum’da faaliyet gösteren engelli dernekleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Mangal Evi’nde gerçekleşen iftar yemeğine İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği, Altınokta Körler Derneği, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği yöneticileri ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla organize edilen programda buluşan dernek temsilcileri, hasbihal ederek fikir alışverişinde bulundular.

Programla ilgili yapılan açıklamada, “Birbirleri ile tanışarak işbirliğini pekiştirmeyi hedefleyen üç derneğin yöneticileri, Ramazan Ayı’nda düzenlenen iftar yemeğinin dayanışmanın ilk adımı olması temennisini dile getirdiler. Birlikteliğin kapsamının genişleyerek devam etmesini arzu ettiklerini ifade eden katılımcılar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.”

İÇİMİZDEKİ MÜCEVHER AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri önceki akşam gerçekleşen iftar programında buluştu.

Dernek Başkanı Ertan Uzuner’in ev sahipliğindeki iftar programı, Hasbahçe Bağları’nda düzenlendi.

Ramazan Ayı dolayısıyla organize edilen programda aynı sofrada bir araya gelen katılımcılar, yapılan ikramların ardından birlikte vakit geçirdiler.