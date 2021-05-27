Engelliler istihdama kazandırılacak

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu'nun Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması hibe programı kapsamında başvurduğu "Mesleki Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları" projesi kabul edildi.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Alman Lebenschilfe Vakfı ortaklığında 18 ay sürecek proje faaliyetleri kapsamında zihinsel engelli gençlerin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlanacak.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen ve okul öğretmenleri Galip Devrim Çağlayan ve Hasan Bayram ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ile projelerinin kabul edilmesini değerlendirdiler.

Projeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Gür'e teşekkür eden Okul Müdürü Sabriye Esen, 18 ay sürecek olan proje kapsamında zihinsel engelli gençlerin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, eğitimin önemine değinerek, ülkenin eğitimli bireylerle kalkınabileceğini söyledi. Zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine de değinen Gür, projenin hazırlanmasında emeği geçen okul idareci ve öğretmelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 10:40