MURAT ÇETİN

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Proje Koordinatörü Sosyal Hizmetler Uzmanı Sevda Doğan Karakaş gazetemizi ziyaret ederek, “Engelliler Yalnız Değildir” projesi hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda şair ve yazar olan Sevda Doğan karakaş, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan için imzaladığı kitabını da Taşkan’a hediye etti.

Engellilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri, yalnız olmadıklarının ifade edilmesi için hazırladıkları proje kapsamında engelli bireyleri evlerinde ziyaret edeceklerini kaydeden Karakaş, Çorum Belediyesi ve Sivil Düşün Derneği’nin de proje ortağı olarak çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

“Engelli kardeşlerimize yönelik olarak yürüteceğim çalışmalarda özellikle şu pandemi döneminde onların yanında olduğumuzu ve onları sevip önemsediğimiz ifade ederek, sosyal ve psikolojik konularda rehberlik yapmayı hedefliyoruz.” diyen Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Proje Koordinatörü Sosyal Hizmetler Uzmanı Sevda Doğan Karakaş, tüm bu çalışmalarla birlikte toplumda engellilik farkındalığının artmasına da katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 13:29