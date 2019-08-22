Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

Belediye’nin baraj yolunda bulunan Sosyal Tesislerinin konukları vardı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için Sosyal Tesislerde etkinlik düzenlendi.

Oyunlar oynayan engellilerin sevinçlerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da eşlik etti.

Başkan Aşgın program ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Baraj yolunda bulunan Çorum Belediyesi Sosyal tesislerde eğlenen, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde eğitim gören kardeşlerimizi ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduk. Engellilerimiz gülerse dünya güler” dedi.

Engelliler ve aileleri de kendilerine bu fırsatı veren Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler.(Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)