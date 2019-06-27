Engellilerin önceliği her kurumu kapsar!

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene işlemlerinde, engellilerle ilgili öncelik var mı? Yok mu? ikilemi, TÜVTÜRK’e küçük bir hatırlatmayı elzem kıldı.

Engelli hakları gereği, tüm kurum ve kuruluşlarda istisnasız önceliği bulunan engellilerin, TÜVTÜRK’te de öncelik hakkı olmalıdır. Hafta sonu engelli bir kardeşimizin aracını muayene için gittiğimiz TÜVTÜRK’te, engelli önceliği ile ilgili adı konulmamış bir muallak yaşadık.

Randevumuz saat 14.00’tü ve biz yarım saat içerisinde aracın muayenesini yaptırdık. Buraya kadar hiç bir sorun yok. Yarım saatlik bir bekleme, söz konusu edilecek bir durum değil bize göre.

Buna rağmen, oradaki bazı görevlilerin, engelli önceliği ifademize ilginç ilginç bakıp mana vermeye çalışmaları oldu. Başta dediğim gibi, ortada bir ilgisizlik sorunu yok.

Bir kişi müracaatı sırasında engellilikle ilgili bildirim ve belge sunuyorsa, öncelik hakkını kendisinin ifade etmesine gerek yok. Yani diyeceğim şu ki, bir engelli benim önceliğim var diyerek hakkını aramaya mecbur kalırsa (Ki gerekitğinde bunu da yapabilme hakkı vardır) engelliyi ta işin başından üzmüş ve yormuş oluruz.

Orada öncelik verilmesi engelliye lütuf değil, kanunun onlara tanıdığı haktır. Hem kanuna hem de vicdana uygun bir haktır. Randevu sistemi elbette çok mühim. Üç aşağı beş yukarı zaman dilimi belli. Fakat randevu olmasa bile, bir engelli bir kurumdan hizmet almak istiyorsa, ona senin randevun yok denilemez. Bir ayrıntı da şu ki, her engellinin araç ruhsatında engelli yazmak zorunda da değildir. Sözlü bildirim ve belge ibrazı varsa, bu memleketin tüm kurumlarında engelli insanların önceliği vardır. Bu hasta muayenesinde de böyledir, araç muayenesinde de böyle olmak zorundadır.

Geçen yılın araç muayenesine göre engellilik konusunda bir adım öteye giderek, ofise giriş için engelli rampası yapan TÜVTÜRK, bu konuda da engelli haklarını tamam ederse, ortada hiç bir sorun kalmayacaktır.