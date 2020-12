Engellilerin ve ailelerinin taleplerine tercüman oldu

RECEP MEBET

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, engellilerin ve ailelerinin taleplerini içeren bir açıklama yaptı.

Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanlığı görevini de sürdüren Neslihan Hüsülüoğulları, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Dr. Hüsülüoğulları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zihinsel Özürlüler Federasyonu olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde zihinsel engelli çocuk ve gençlerimizin Sağlık Kurulu Raporu çilesinin sonlanmasını, iyileşmesi mümkün olmayan zihinsel engelli tanısının değiştirilemez gerçeğinin ilgili Bakanlıklarca da kabul edilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz.

Evde bakım ücretlerinin herhangi bir kritere bağlı olmaksızın sosyal devlet anlayışı ile zihinsel engellilerin tamamına verilmesini, ailelerin hayatlarındaki en önemli soru ve sorun olan "Benden sonra ne olacak?"ın cevabının verilebilmesi için bakım evlerinin yaygınlaştırılarak denetimlerinin daha çok sağlanmasını bekliyoruz.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli ve yaygın olarak ayda 12 saatten tam gün eğitimle desteklenmesini, kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılmasını, araç alımlarında uygulanan yüzde doksan ve üstü oranının kaldırılarak, tanıyı taşıyan her zihin engelli ve ailesinin bu haktan faydalanmasını, zihinsel engelli çocuklarımızın giderek artan taciz ve tecavüz vakalarının sonlanmasını ve suçluların herhangi bir affa maruz kalmadan cezalandırılmalarını, toplumun zihin engelliye bakışını değiştirecek farkındalık yaratacak sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması için devletimizin özel ve kamu sektörünü teşvik etmesini, EKPSS sınavlarında başarılı zihinsel engellilerin istihdamlarının arttırılmasını talep ediyoruz.

Hayatımızı kolaylaştıran her adıma teşekkür ederken, en dezavantajlı kesimin en büyük temsilcisi olan Zihinsel Özürlüler Federasyonu olarak, her yıl 3 Aralık’ta olduğu gibi bu yıl da yetkililerimizden sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz.

Sadece evlatlarımız için herkes gibi bir hayat isteyip çocuklarımızla huzurlu, mutlu ve gelecek kaygısı olmadan yaşamak istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 18:53