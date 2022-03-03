Engelsiz Kafe yarın açılıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla Meydan Sosyal Tesisin 4 Mart Cuma günü hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Meydan Sosyal Tesiste yaptıkları çalışmayla burayı çok özel bir mekan haline getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu mekânın çok özel bir yanı var. Burası bizim seçim vaatlerinde çok önem verdiğimiz bir tesisimiz. İnşallah Cuma günü hemşehrilerimizin hizmete sunacağız” dedi.

Seçim öncesi verdikleri söz ile şehrin en güzel yerinde en güzel mekânı engelliler için tahsis edeceklerini söylediklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Engelli kardeşlerimizin her türlü engelini düşünerek burayı dizayn ettik. Rahatça kafe hizmetini alacakları mekan oluşturmak bizim vaadimizdi. Ve Rabb’imize hamd olsun vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Dünyanın Merkezinde Kadeş Barış Meydanımızın içinde şehrin en güzel yerinde belki Türkiye’de örnek bir sosyal tesisi Çorum Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi bu Cuma’dan itibaren hizmete açıyoruz. Tüm hemşehrilerimizde buradan istifade edecek” diye konuştu.

Engelsiz Kafe olarak hizmet verecek olan Meydan Sosyal Tesisi’ni bizzat kendisi tanıtan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kafe içerisinde yer alan eşyaların Engelli Eğitim Merkezinde kurs alan kursiyerlerin yaptığını, aynı zamanda bunların satışının da gerçekleştireceklerini belirtti. (Haber Merkezi)