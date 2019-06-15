Engelsiz Yaşam Derneği açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Zafer Çarşısı 3’üncü katta bulunan dernek merkezinin açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve İl Genel Meclisi CHP’li üyesi Yıldız Bek tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından ise Zafer Çarşısı Mescidi İmam Hatibi Hasan Şener dua etti. Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak ise açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Açılış töreni hatıra fotoğrafı çekinilmesi ve kokteyl ile sona erdi.