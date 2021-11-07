Engin Başaran Kasaplar ve Celepler Odası’na aday

M.BURAK YALÇIN

Ekol Et sahibi Engin Başaran, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Limon Kafe Kahvaltı’da adaylığını açıklayan Engin Başaran, 32 yıllık kasap olduğunu ve çekirdekten yetiştiğini belirterek, meslektaşlarının sorunlarını ve beklentilerini bildiğini söyledi.

Meslektaşlarının sorunlarına elbirliği içerisinde çözüm getirmek için elini taşının altına koyduğunu ifade eden Başaran, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte, kasaplık ve celeplik mesleğinin onuruna, vakarına yakışır bir oda yönetimi için sorumluluk üstlenmeye hazırım. Arkadaşlarımla birlikte enerjimizi, deneyimimizi, bilgi ve birikimimizi, esnafımızın ve Çorum halkımızın hizmetine sunmak üzere adaylığımı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk yaşıyorum. Çorum için, esnafımız için her şeyin en iyisini yapmak üzere yola çıkıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 19:51