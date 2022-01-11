M.BURAK YALÇIN
Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler istifa etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Engin Erenler, açıklamasında “Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Genel Başkanımızı iktidara getirmek için üye olarak canla, başla çalışacağımı bildiririm” dedi.
Erenler, daha önce de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti fakat TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül istifasını kabul etmemişti.Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 13:23