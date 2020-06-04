Enise’nin bir hayali daha gerçek oldu

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Engeline rağmen hayata tutunmaktaki gayretiyle Çorum kamuoyunun yakından tanıdığı Enise Etliktepe, kendisi için çok önemli olan bir hayaline kavuştu. Radyo7’nin başarılı programcısı namı diğer Gölge Talha Bora Öge, Enise’yi arayarak telefonla sohbet etti.

Yıllardır Talha Bora Öge’nin büyük bir hayranı olarak hiçbir programını kaçırmayan Enise, bu konudaki hayalini whatsapp durumunda paylaştı. Bunu gören Necatibey Gömlek Sahibi Mücahit Keskinel harekete geçerek Enise için büyük bir sürprize imza attı.

Son dakikaya kadar Enise’den gizlenen sürpriz dün gerçekleştirildi. Mücahit Keskinel, telefonla görüntülü aradığı Talha Bora Öge ile canlı olarak görüştü.

Büyük bir heyecan ve mutluluk fırtınasının estiği görüşmede, Enise’nin mutluluğu ve Talha Bora Öge’nin samimiyeti duygusal anlara sahne oldu.

Ömrünü saran tüm engelleri zihninde ve gönlünde yıkıp, kendisine ucu bacağı olmayan koca bir dünya tesis eden Enise, bir çay kaşığı çayı bile ağzına taşıyamadığı elleriyle, adeta mutluluk deryasında kulaçlar atarak, mutluluğun ona kattığı özgürlüğün tadını çıkardı.

Bizim de dimağımıza düşen mutluluk sağanakları, bizi de Enise’nin kulaçları arasına sarıp sarmalayıp gönlümüzü mutluluk hamuruyla mayaladı. Enise’nin gönlüne girmenin, Allah katında yer edinmek olduğuna inanan bir insan olarak, bu huzur damlalarından yudumlayıp, mutluluk lokmalarını tattık elhamdülillah.

Bu mutluluk meşalesinin yakılması için ilk kıvılcımı çakan kıymetli kardeşim Mücahit Keskinel’e ve sesinin tınısı ve anlamlı sözleriyle gönüllerde yer tutan başarılı radyocu Talha Bora Öge kardeşime de teşekkür ediyor, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Beyaz atlara binip, bir başkasının mutluluğu için gönül dağlarında dört nala at koşturan tüm yiğitlere selam olsun.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 20:45