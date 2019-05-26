Ensar dostları Hicaz İftarı’nda buluştu

FATİH BATTAR

Ensar Vakfı Çorum Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Hicaz İftarının 9’uncusu önceki akşam Hıdırlık’da gerçekleştirildi. Katılımın yüksekolduğu iftar programına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, BelediyeBaşkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı birerkonuşma yaparak, programa katılan herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ensar Vakfı tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen iftar ile birlikte ensar dostlarının her yıl bir araya gelme imkanı bulduğunubelirten konuşmacılar; “Ramazanınız mübarek olsun.

Cenabı hak Ramazan’ın hürmetine ülkemizden ve evlerimizdenhuzur ve bereketi eksik etmesin. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin” diyerek katılımcıları selamladılar.

Hıdırlık’ın manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftarprogramı yapılan dua ile sona erdi.