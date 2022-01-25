Ensar Vakfı öğrenci yurdu kardeşlik köprüleri kuruyor

FATİH AKBAŞ

Ensar Vakfı Çorum Şubesi Akşemseddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan yabancı öğrenciler ülkeleri ile Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kuruyorlar.

Dünyanın farklı ülkelerinden Çorum’a gelen öğrencilere Ensar Vakfı hem sıcak bir barınma ortamı sunarken hem de kişisel gelişimlerini sürdürecekleri bir ortam sağlıyor. Öğrenciler Türk kültürünü öğrenirken katıldıkları etkinliler ve sportif faaliyetlerle de ömür boyu hatırlayacakları dostluklar kuruyorlar. Çorum’da ‘iyi ki Ensar Vakfı ile tanıştıklarını’ vurgulayan öğrenciler hayat boyu unutamayacakları anıları biriktirdikleri için mutluluklarını dile getiriyorlar.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK KALDIK’

Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Halim Sağlam, yüksek öğretim erkek öğrenci yurdu olarak 17 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başladıklarını belirterek, pandemi döneminde de açık kalıp yerli ve yabancı öğrencilere barınma hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi.

Öğrenci yurdunun 90 kişi kapasiteli olduğunu ve bunun 68’inin uluslararası 22’sinin ise yerli öğrencilerden oluştuğunu vurgulayan Halim Sağlam, “Yurdumuzda yabancı öğrencilerimiz çoğunluktalar. Türk Cumhuriyetlerinden, Afrika ve Arap ülkeleri ile Hindistan’dan öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetlerinin dışında çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerde düzenleyerek hem kültürümüzü yakından tanımalarını hem de güzel vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hatta yabancı öğrencilerimizle birde Çorum’u tanıtan kısa filim çektik. Öğrencilerimiz her defasında Çorum’da olmaktan ve Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizde onlara teşekkür ediyoruz.”dedi.

‘HALKIN İLGİSİNDEN MEMNUNUZ’

Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi Mısır’lı Omar Elsaadani, Türkiye’de daha önce Samsun, Mersin ve İstanbul’da yaşadığını ifade ederek, “Çorum daha önce yaşadığım illere göre daha sakin ve öğrencilerin rahatlıkla yaşayabilecekleri bir il. Halkın bize karşı olan ilgisinden memnunuz. Burada bize kapılarını açan Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda tam bir aile ortamı var. Halim Hocamız bizim her türlü sorunumuzla ilgilenip çözüm buluyor. Çorum’da aldığımız eğitimden çok memnunum ve yurdumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerin bize çok şey kattığına inanıyorum. Halim Hocamıza, Ensar Vakfı’nın tüm yöneticilerine ve yurt çalışanlarına teşekkür ediyorum.”şeklinde kaydetti.

‘TÜRKÇEMİ GELİŞTİRMEMDE BÜYÜK KATKISI OLDU’

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Somali’li Shafie Ali Mohamed’de Türkiye’ye daha önce gelmeyi çok istediğini ancak yeni gelebildiğini belirterek, “Türkiye’de ise Çorum’da Hitit Üniversitesi’nde eğitim almaya başladım. Burada olduğum ve Ensar Vakfı’nın öğrenci yurdunda kaldığımdan dolayı çok memnunum. Yurdumuzda açılan dil kursunun Türkçemi geliştirmemde katkısı büyük oldu. Burada gerek Türkiye’den gerekse farklı ülkelerden arkadaşlarım oldu. Birçok kültürü yakından tanıma fırsatı buldum. Bunu sağlayan Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuza teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

‘BEKLENTİMİN ÜZERİNDE BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTIM’

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Türkmenistan’lı Muhammed Berdı Babanıyazov ise Türkiye’de çok farklı illeri gezdiğini ancak Çorum insanının sıcakkanlı olmasının kendisini etkilediğini vurgulayarak, “Çorum’a geldiğimde beklentilerimin üzerinde bir şehirle karşılaştım. Burada yeni arkadaşlar edindim. Yurdumuzda açılan kurslarda kişisel gelişimimize katkı sağlıyoruz. Sosyal etkinliklerle de güzel vakitler geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

‘MEVLANA’NIN SÖZÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ’

Hindistan’dan Çorum’a Makine Mühendisliği eğitimi almak için geldiği ve şuan dördüncü sınıfta olduğunu dile getiren Ahmet Khan ise, Hz. Mevlana’nın

“Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.” sözünün kendisini çok etkilediğini ve Türkiye’ye gelmesinde etkili olduğunu ifade ederek, “Hindistan’da Hz. Mevlana ve Şems-i Tebrizi çok seviliyor. Türkiye’de ilk Konya’ya geldim sonrada Çorum’a yerleştim. Burada yabancı öğrencilere karşı büyük ilgi var. Şuan kaldığımız yurdumuzdan da memnunum. Halim Hocam bir ağabey gibi davranıyor. Sorunlarımızı dinleyip çözmek için büyük çaba harcıyor. Allah ondan razı olsun. Yurtta yapılan konferans ve seminerlerde Türkiye hakkında daha çok bilgi sahibi oluyoruz.”diye belirtti.

‘ÇOK GÜZEL DERS ÇALIŞMA ORTAMI VAR’

Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mısırlı Youssef Mahmoud da 4 senedir Türkiye’de olduğunu ve ilk geldiğinde İstanbul’da daha sonra ise Kahramanmaraş ve Bartın’da yaşadığını ifade ederek, “Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü kazandım ve Çorum’a geldim. Türkiye’de farklı yurtlarda kaldım ama şuan ki yurdumdan çok memnunum. Çok güzel bir ders çalışma ortamı var. Çorum’a alışma noktasında da sorun yaşamadım. İnsanları çok sıcakkanlılar.”şeklinde kaydetti.

‘KEŞKE İLK OLARAK ÇORUM’A GELSEYDİM’

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencisi Afganistan’lı Mujeebullah Amiri de Özbek kökenli olduğunu belirterek, “Hem dost bir ülke hemde dil olarak yakın olmasından dolayı eğitim için Türkiye’yi tercih ettim. Daha önce Niğde ve İstanbul’da yaşadım. Türkçeyi kendim öğrendim. Çeşitli işlerde çalıştım. Sonunda Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nü kazandım. Burada aldığım eğitimden memnunum. Diğer ülkelerden öğrencilerinde Çorum’a eğitim için gelmelerini tavsiye ederim. Keşke Türkiye’ye ilk geldiğimde Çorum’a gelseydim ve Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalsaydım diyorum. Yurt yönetimi de bize yardımcı olmak için elinden gelen yardımı yapıyor. Teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

‘OKULUMDAN VE YURDUMDAN MEMNUNUM’

HİTÜ Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi İran’lı Amirtaha Shahnavazi de her iki milletin kültürlerinin birbirine benzediği için Türkiye’yi seçtiğini belirterek, “İstanbul ve Sakarya’da yaşadım. Sonra Tıp okumaya karar verdim ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp Çorum’a geldim. Burayı çok beğendim. Akşemşeddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalmaya başladım ve bundan da memnunum. Yurt yöneticileri ve çalışanları bize ellerinden geldiği kadar yardım ediyorlar. Sorunlarımızım çözümü için gayret gösteriyorlar. Türkiye’de aileler eğitime çok önem veriyorlar buda çok güzel.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 18:20