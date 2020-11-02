Enver Yılmaz hayatını kaybetti

Çorum'un eski lokantacı esnafından Enver Yılmaz vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Yılmaz, dün hayatını kaybetti.
Konaklı köyünden gelme eski lokantacı esnafından Hasan, Hüseyin, Necip Yılmaz’ın abileri arasta esnafından Dörtyol çay evi sahibi İbrahim Yılmaz’ın, Mustafa Yılmaz ve Kamil Yılmaz'ın babası Ay- Ka Enerji sahibi Kadir Yüksel’in dayısı Enver Yılmaz bugün saat 11.00'da Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.