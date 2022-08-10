EPDK’nın yeni GES Yönetmeliği yatırımcıları tedirgin etti

EROL TAŞKAN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” yatırımcıları tedirgin etti.

12 Mayıs 2019’dan sonra kurulan lisanssız elektrik üretim tesislerinin, ihtiyacından fazla yaptığı üretimin satın alınmayacağı şartının getirileceği yeni taslak, söz konusu tarihten sonra yatırım yapan işletmelerin tepkisiyle karşılaştı.

Enerji açığı ve yerli üretimin önemine vurgu yapan GES yatırımcıları, alınan bu kararın mevcut yatırımları zora sokacağı gibi yeni yatırımların da önünü kapatacağını iddia etti.

Güneş enerjisi üretimi kapsamında yer alan tüm paydaşların direkt olarak olumsuz etkileneceğini ifade eden GEs yatırımcıları ve sektör paydaşları, illerde oluşturdukları guruplarla siyasilerle görüşüp, alınan kararın yanlış olduğunu anlatarak, uygulamadan vazgeçilmesi yönünde çalışma sergilemeye başladı.

Çorum’da da OSB’deki işletmelerine GES yatırımı yapan firma temsilcilerinin hem Çorum’da yerel siyaset temsilcileri ile görüşmeye başladığı hem de konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlatma hazırlıklarında olduğu öğrenildi.