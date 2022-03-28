‘Epilepsi, engel derecesi saptanamayan tek hastalıktır’

Epilepsi ve Yaşam Derneği Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz, ‘Beyin Farkındalık Haftası’ nedeniyle yaptığı açıklamada, intiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada, işsizlikte de ülkemizde birinci sırada olan epilepsililerin, dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalık ile ne engelli, ne de engelsiz kategorisine girdiklerini belirtti.

Toplumsal bilincin yeterince gelişmemesinden dolayı, epilepsililerin işe giriş, evlilik, okula kayıt, sportif-sanatsal-sosyal faaliyetlere katılımda bulunma gibi birçok alanda, halkın çekimser yaklaşımına tanık olabildiklerini kaydeden Kubilay Araz, “Ağaç yaşken eğilir diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na eğitimcinin eğitimi projemizi, diğer tarafta da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü ile Engelsiz Engelliler Projemizi, istihdam projemizi sunduk, cevap bekliyoruz. 2017 yılında Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hazırladığı, bizim bakanlıklarda çalışmalarını takip ettiğimiz Cumhuriyet tarihinde ilk kez epilepsilileri kapsayan mevzuat olarak nöbetleri biten ve ilaç kullanan epilepsililere ehliyet ile ilgili yönetmelik ve ilk kez Epilepsi Klinik Protokolü gerçekleşti. Önümüzdeki ay Sağlık Bakanlığı ile engel derecesi saptanamayan tek hastalık olan epilepsililer için, engel derecesinin saptanması konusunda yönetmelik tasarı önerimizi tekrar bakanlığa taşıyacağız. İlk kez bir sponsor ve ilk kez belediye desteği alan derneğimiz hem farkındalık videosu, hem de gala ile 2021 yılını taçlandırdı. Senelerce nörolog, psikolog, psikiyatrist ve avukatla verilen epilepsi farkındalık eğitimleri, bu yıl sanatla anlatarak da destekleyeceğiz. Epilepsiyi kabullenebilen kişilerin, büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkımızla, daha iyiye gideceğine inancımız tamdır”dedi. (Haber Merkezi)