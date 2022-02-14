Epilepsi hastaları farkındalık etkinliğinde buluştu

FATİH BATTAR

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon Epilepsi Hastası bulunuyor.

11 Şubat Dünya Epilepsi Günü nedeniyle Çorum’da Epilepsi ve Yaşam Derneği tarafından, epilepsi hastaları için farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Epilepsi ve Yaşam Derneği Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz ve epilepsi hastaları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Epilepsi ve Yaşam Derneği Çorum İl Temsilcisi Kubilay Araz; “Koronanın yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçerken, Dünya Epilepsi Günü vesilesiyle görevimizi bilerek, halkımız için farkındalık seminerlerimizi ülkemizin farklı noktalarında gerçekleştirip, sizlere seslenmekteyiz. Zorluklar bizi ne kadar geri çekerse çeksin, mücadele ile o kadar ileri gideceğimizi düşünerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi

2003 yılında Epilepsi Hastaları Derneği ile İstanbul’da başlayan çalışmaların 2013 yılında Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği ile Türkiye geneline, 2018 yılında Epilepsi ve Yaşam Platformu ile uluslararası çalışmalara ulaştığını aktaran Araz; “İntiharlarda dünyada ve ülkemizde birinci sırada, işsizlikte de ülkemizde birinci sırada olan epilepsililer, dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalık ile ne engelli, ne de engelsiz kategorisine giriyorlar. Daha fazla canımızı acıtan, 950.000 kişiyi kapsayan STK olmamıza rağmen, 19 yıllık süreç içerisinde, iş insanları, belediyeler, kamu kurumları, STK’lar bizi bugüne kadar görememişlerdi. Yarın bir milat olacak.” şeklinde konuştu

2017 yılında Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hazırladığı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez epilepsilileri kapsayan mevzuat olarak nöbetleri biten ve ilaç kullanan epilepsililere ehliyet ile ilgili yönetmelik ve ilk kez epilepsi klinik protokolünün, ilk sponsor ve ilk destek veren belediye başkanı ile taçlandığını ifade eden Araz; “Yönetmelikten önce, nöbeti olmasa dahi; ilaç aldığı için ehliyet alamayan dünyadaki 5 ülkeden biriydik. Bu sene Sağlık Bakanlığı ile engel derecesi saptanamayan tek hastalık olan epilepsililer için, engel derecesinin saptanması konusunda yönetmelik tasarı önerimizin hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin sosyal, psikolojik, hukuki, ekonomik, sosyolojik, eğitim konularında epilepsiyle ilgili bilinçlenmesi, epilepsililerin hayata tutunabilmesi, toplumdan dışlanmaması, ilk yardımın öğretilmesi, nöbetleri nedenle epilepsililerin okuldan, işten ve sosyal ortamlardan izole edilmemesini sağlamak için var gücümüzle mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Üniversitelerde seminerler vermeye, İç İşleri Bakanımıza sunduğumuz ve Sivil Toplum Kurumumuzun müspet yaklaştığı engelli istihdam projemizi hayata geçirme çalışmamızla farkındalık yaratılacak. Sağlık Bakanlığı ile kamu spotu hazırlama konusunda bize dönüşler olumlu olursa, çok daha fazla kişiyi bilgilendireceğiz. Milli Eğitim Bakanımıza rehberlik öğretmenlerimizin bilinçlendirilerek, öğrencilerimizin okul hayatında devamlılığı için başvuruda bulunduk, kendilerinden cevap bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, eğitsel oyun çalışmamızı sunacağız. Kişilerin bilgilenmesi, hayata tutunması, istihdam edilmesi, ilk yardım ile hayat kurtarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2003’den bugüne, ülkemizin tek epilepsi hasta derneği olarak, hiçbir dil, din, mezhep, ırk, parti, cinsiyet, ayırt etmeksizin toplumsal yararları dikkate alarak çalışmalar yaptık ve aynı şekilde devam edeceğiz! Epilepsiyi kabullenebilen kişilerin, büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkımızla, daha iyiye gideceğine inancımız tamdır! Güzel yarınların olmasını diliyor, tüm halkımıza ve basın mensuplarımıza saygılar sunuyoruz.” ifadelerini kullandı

Kubilay Araz’ın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Eliaçık, Epilepsi ile ilgili sunum yaptı. ‘Epilepsi bulaşıcı değildir, görmezden gelmek bulaşıcıdır’ diyen Eliaçık, Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce kişinin epilepsi hastaları arasına katıldığını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 19:44