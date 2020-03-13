Epilepsi hastalarına ehliyet umudu

EROL TAŞKAN

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsi hastalarının ehliyet alabilmeleri için umut ışığı doğduğunu müjdeledi.

Dernek yönetiminin TBMM'de yaptığı bir dizi ziyaret ve görüşmeler olduğunu kaydeden Araz,

"Ülkemizde epilepsi hastaları daha önce sürücü ehliyeti alamazken Kasım 2016’da yayınlanan yeni bir yönetmelikle bazı koşullara uymak şartıyla ile sürücü belgesi almaları mümkün olmuştur." dedi.

Bu yönetmelikle ilgili bazı noktaların netlik kazanmadığını, bunun da hastalar ve rapor düzenleyen sağlık görevlileri tarafından uygulama karışıklıklarına yol açtığını dile getiren Kubilay Araz, dernek genel merkezinin yaptığı yoğun çalışma ve muhataplarıyla düzenledikleri görüşmeler neticesinde kapsamlı bir çalıştay düzenleneceğini ve yaşanan sorunların çözüme kavuşması için önemli gelişmeler yaşandığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 13:32