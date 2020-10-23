Epilepsi hastalarını umutlandıran cihaz

FATİH AKBAŞ

Epilepsi ve Yaşam Derneği İl Temsilcisi Kubilay Araz, epilepsi nöbeti gelmeden tespitini hedefleyen araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Gazetemizi ziyaret eden ve konu hakkında bilgiler veren Kubilay Araz, son olarak Dicle Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyetlerini yürüten bir firmanın 3 yıl önce TÜBİTAK desteği ile başlattığı projede, akıllı bileklik üretildiğini dile getirerek, geliştirilen bilekliğin epilepsi nöbetleri öncesi uyarıda bulunmada olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.

Nöbet uyarılarının sinirlerde hissedilmesi, bunun beyne gitmesi, beynin komut verip epilepsilinin birkaç saniye düşünüp, ne yapması gerektiğine karar vermesinin, belki yarım dakika, belki bir dakikayı aldığını belirten Araz, “İşte şimdi yeni bir ürün geliştirildi. Bileğimize takılan bu bileklik ile hemen sinirler uyarılıyor ve böylece bizim otokontrolünüz için oluşan süre uzamış oluyor. Süre 3 dakikayı bile bulabiliyor. Bu da daha bilinçli bir harekette bulunmamızı sağlıyor. Dicle Üniversite'sinde kardiyoloji ile ilgili çalışma yapılırken, epilepsi nöbetlerinde kalp hızı değişkenliği olduğu fark edilerek, epilepsi ile ilgili bu ürün ortaya çıkıyor. Niyet kardiyoloji, sonuç nöroloji. TÜBİTAK desteği ile Dicle Üniversitesi Teknokent’te yürütülen bu projeye biz de gerek basını bilgilendirme konusunda, gerekse daha farklı çalışmalarla destek vereceğimizi söyledik” dedi.

Bu ürünün en güzel tarafının, gelen nöbet ile ilgili gerekli verilerin sinirlerden doğru bir şekilde tespit edilmesi olduğunu kaydeden Araz, “Nöbeti tarif etmek de zor, gelen nöbetin beynin hangi bölgesini etkilediğini tespit etmek de. İşte bu bileklik, birçok kişiye yarar sağlayacak. Bileklik motor türü nöbetlerde kullanılıyor. Bir de her gün, 1-1.5 saat, bileziğin şarj edilmesi gerekiyor. Şarj edilirken nöbet gelirse, tabi nöbetin tespiti mümkün değil. Bu nedenle bileziği, gece nöbet geçirenler gündüz, gündüz nöbet geçirenler gece şarj edecekler. Hayat kalitesini bir basamak daha yükseltebilirsek, ne mutlu bizlere. Zaten erken tespit hem hastanın rahatsızlığına erken tanı, hem Devlet'e daha az EEG, MR, BT çekimi sonucu daha az maliyet demektir. İnşallah gelişen teknoloji diğer epilepsi hastalarına da çareler üretir” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 18:38