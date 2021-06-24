Epilepsi ve Yaşam Derneği resmileşti

M.BURAK YALÇIN

Epilepsi hastalarına yardımcı olmak ve toplumu bilinçlendirmek üzere yola çıkan Epilepsi ve Yaşam Derneği, Bakanlıklar tarafından onaylanarak resmi dernek statüsüne geçti.

Derneğin resmileşmesinin ardından Ankara’da bulunan genel merkez binasında toplantı yapılarak yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Genel Başkanı Ebru Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya Çorum Temsilcisi Kubilay Araz da katıldı. Kubilay Araz toplantıda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

‘EPİLEPSİLİLERİN TOPLUMDAN DIŞLANMADIĞI BİR ÜLKE HEDEFLİYORUZ’

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada epilepsililer için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kubilay Araz, “Doğru olduğuna inandığımız konularda, önce müzakere ederiz, mücadele ederiz, müdafaa ederiz, gerekirse müdahale ederiz. Epilepsililerin toplumdan dışlanmadığı, işe alındığı, intiharlarının en aza indirildiği, okullardan epilepsilinin çıkışının istenilmediği bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bunun olabilmesi ancak, bizi gören bir basın, epilepsilileri öncelikli olarak işe alan kamu kurumları, derneğimizi ekonomik olarak destekleyen kuruluş ve halkı bilinçlendirmemize destek verecek bakanlık ile olabilecektir. Epilepsiyi kabullenebilen kişilerin, büyüyen güç birliği, bilinçlenen halkımızla, daha iyiye gideceğine inancımız tamdır” dedi.

‘EPİLEPSİ HASTALARI DIŞLANMASIN, İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLANSIN’

Kamu personel alımlarında bile epilepsililerin istihdam oranının çok az olduğunu ifade eden Kubilay Araz, daha fazla istihdam olanağının sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “”Birçok engellinin hangi konuda istihdam edileceğinin bilinmesine karşın, epilepsililer konusunda halkımızın bilinçli olduğumuzu söylemeyeceğiz. Epilepsili olduğunu söyleyince işe giremeyen, söylemeyip; senede bir kere nöbet geçirince işten tazminatsız atılan epilepsililer için, engelli fuarlarında İnsan Kaynaklarını, seminerlerde halkımızı, üniversitelerde öğrencilerimizi doğru istihdam alanlarına yönlendirme konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunu basın ile taçlandıramadığımız için, sadece o bölgedeki kişilerin bilinçlenmesi ile çok küçük bir gruba dokunabiliyoruz. Oysa birçok engelliden, çok daha geniş iş sahamız var. Kamu personel alımlarında bile, epilepsililerin istihdam oranı çok az. İşsizlik ve intiharlarda birinci sırada olduğumuz bilindiğine göre, ilk adımın öncü olarak devlet tarafından atması gerekmez mi?”