Era Sanat Akademi’den yılsonu konseri

Era Sanat Akademi, 2021 yılına AHL Park AVM’de verdiği bir konserle veda etti.

Konser öncesinde konuşma yapan Era Sanat Akademi Kurucu Müdürü, Müzikolog, Müzik Öğretmeni Eray Özeşme, “Biz bu memleketin evlatlarıyız. Herkes doktor, hakim ya da avukat olabilir lakin sanatçı olamaz. Bizler ise sanata adanmış insanlar olarak aldığımız eğitimlerin karşılığında evlatlarımıza vereceğiz. Bizler var oldukça çocuklarımız ufku geniş bireyler olarak üretmeye devam edeceklerdir.”dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerler konser verdiler.(Haber Merkezi)