‘Erbakan gibi şuurlu hareket edecek Müslümanlar olmalıyız’

FATİH AKBAŞ

Doğru Amaçlarla Toplumsal Entekrasyon Derneği (DATEM), Akıncılar Derneği Çorum Şubesi ve Erbakan Vakfı Çorum Şubesi, Milli Görüşün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle anma programı yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda dün gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Programda Akıncılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağdaş, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Yeniden Refah Partisi Çorum sorumlusu Murat Aktaş, Yeniden Refah Partisi Yurtdışı Vatandaşlar Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşilsancak ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın selamlama konuşmaları yaptılar.

Daha sonra kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Milli Görüşün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayatından örnekler vererek dava bilinci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Altınöz, “Önemli olan Erbakan’ı anlatmak değil onun gibi şuurlu hareket edecek Müslüman olmaktır”dedi. Altınöz konuşmasına Erbakan’ın hayatından örnekler vererek devam etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 18:55