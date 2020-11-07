Ercan Optik hizmete girdi

RECEP MEBET

Optisyen Ercan Görükmez’in sahibi olduğu Ercan Optik, Yeniyol Mahallesi Azap Ahmet Sokak (Işın Göz Merkezi civarı) numara 16/A’da hizmete girdi.

Meslekte 20 yılı geride bırakan Ercan Görükmez, kendi işyerini hizmete sundu. Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl Temsilciliği’nde Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Görükmez, kurucusu olduğu Ercan Optik’i tanıttı.

Bay, bayan ve çocuk gözlüklerinin yanı sıra güneş gözlükleri, renkli ve dereceli lensleri Çorum halkıyla buluşturduklarını anlatan Görükmez, ayrıca gözlük bakım ve onarım hizmeti de verdiğini söyledi.

Optik sektöründe çekirdekten yetişerek yerini aldığını hatırlatan Görükmez, geride bıraktığı sürede edindiği tecrübe ve birikimi kendi işyeriyle hizmete dönüştürdüğünü ifade etti.

Açıklamalarında göz sağlığının önemine de işaret eden Görükmez, “Mesleki bilgi ve deneyimlerimi, daha sağlıklı bir görme imkanına kavuşmak isteyen halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Görükmez, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Ercan Optik’e davet etti.