Erdal Akkaymak vefat etti

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Çorum'un sevilen simalarından, Erdal Optik sahibi Optisyen Erdal Akkaymak (60) vefat etti.

Anavatan Partisi (ANAP) eski İl Başkanları'ndan merhum Av. Ekrem Akkaymak'ın kardeşi, Hitit Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi idarecilerinden Reha Akkaymak'ın amcasının oğlu, Mukaddes Akkaymak'ın eşi, Bade Akkaymak'ın babası Erdal Akkaymak, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.00'te Ulu Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Erdal Akkaymak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.