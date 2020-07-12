Erdal Ceylan annesini kaybetti

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Çorum Sanayi ve Ticaret eski İl Müdürü Erdal Ceylan’ın annesi, Zennure Ceylan (77) vefat etti.
Merhum Osman Ceylan’ın eşi, Fahri Bolat’ın kız kardeşi, Erdal, İbrahim, Bekir ve Mesut Ceylan’ın annesi, Samet Ceylan’ın babaannesi Zennure Ceylan, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi önceki gün öğle namazını müteakiben Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Alaca İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Zennure Ceylan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.