Erdal Civelek hayatını kaybetti

Çorum Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görev yapan Erdal Civelek vefat etti.
Erdal Civelek, geçirdiği kalp krizi sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, 28 Şubat Pazar günü (yarın), sabah saat 09:00'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, saat 11.00’de Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından Laçin'in Narlı Köyü'nde defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.