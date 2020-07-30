Erdal: ‘Mobilya sektörü toparlanıyor’

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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen mobilya sektörünün toparlanmaya başladığını söyledi.

3 aylık kayıp dönemin ardından Haziran’da yaralarını saran sektörün Temmuz’la birlikte yeniden ayağa kalktığını anlatan Murat Erdal, alınan tedbirler doğrultusunda gelecekten ümitli olduklarını kaydetti.

Sektörün içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdal, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum'da mobilya sektörü özellikle Mart, Nisan ve Mayıs ayında bir kayıp yaşadı. Ama Haziran ayının ilk haftasından itibaren sektörümüz hareketlenerek siparişler ve satış ciroları artmaya başladı.

Covid 19 sürecinde, hükûmetimizin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu gördük. Kısa çalışma ödeneğinin yanında kamu bankalarının sektörümüze desteğini hissettik. Tabi sektör olarak sendeledik ama çok kısa sürede bu destekler ile kendimize geldik.

Türk mobilya sektörünün başarı hikayesi herkesin malumu. Bu hikaye sağlam temeller üzerine kurulmuş olup bütün olumsuz şartlarda dahi sürdürülebilir durumda.

Sektör temsilcileri olarak, Çorumlu hemşehrilerimizden özel ricamız var. Mobilya alırken mutlaka tanıdığınız, bildiğiniz bu şehirde faaliyet gösteren üretici ve mağazacı esnaf dostlarınızı tercih ediniz. Yerli esnaf güçlenirse, kazanırsa yaşamakta olduğumuz şehrimiz güzelleşecek ve gelişecektir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı da kutluyor, esenlikler diliyorum.”



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 18:22